Un nastro con la scritta "Crime scene do not cross", un microscopio e l'immagine ingrandita di un'impronta digitale su uno schermo: così i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia accolgono i visitatori di "Scienza in Piazza", manifestazione in corso presso l’aeroporto "Costa Smeralda" fino a oggi, venerdì 20 novembre.

Nello stand dell’Arma, studenti, famiglie e cittadini possono esplorare come la scienza contribuisce a scoprire la verità: dai kit per il rilievo delle tracce, all'analisi delle impronte, fino agli strumenti dei reparti specializzati, come i NAS e gli artificieri con il robot "Tigr - Transportable Interoperable Ground Robot".

I militari interagiscono direttamente con i giovani su temi di cultura della legalità, sicurezza e cittadinanza attiva, presentando anche le opportunità professionali offerte dall’Arma, in un evento che mira a portare la scienza fuori dai libri.

La VI edizione di questa manifestazione, organizzata dalla Mathesis - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche, Sezione di Olbia, coinvolge 23 scuole del territorio, con 180 exhibit e 19 relatori provenienti dal mondo universitario, della ricerca e delle imprese.