Due nomi capaci di richiamare migliaia di fan, un palcoscenico affacciato sul mare e una notte che promette di trasformare Olbia in una delle grandi capitali del Capodanno in Sardegna. Saranno Irama e Anna i protagonisti della notte di San Silvestro al Molo Brin, con un doppio concerto che punta a conquistare pubblici e generazioni diverse.

Una scelta che guarda soprattutto ai giovani, ma che vuole coinvolgere un pubblico più ampio, confermando l’ambizione della città gallurese di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama dei grandi eventi.

Il programma seguirà una precisa successione: Irama accompagnerà il pubblico verso la mezzanotte, quando il cielo sopra il golfo di Olbia si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico musicale. Subito dopo sarà la volta di Anna, tra le artiste più seguite della nuova scena rap italiana. E per chi avrà ancora voglia di ballare, la festa continuerà con l’energia di Vida Loca.

A condurre la serata saranno i presentatori di RDS e Valentina Caruso, giornalista di Sky.

A fare da cornice sarà ancora una volta il Molo Brin, con il porto e le acque del golfo a rendere particolarmente suggestivo il passaggio al nuovo anno.

Le parole del sindaco Settimo Nizzi:

"Il nostro Capodanno è un momento importante perché unisce condivisione, festa e identità, rafforzando il legame tra la città e i suoi cittadini e offrendo, al tempo stesso, un richiamo per i visitatori da tutta Italia. Siamo felici di ospitare questi due grandi artisti e non vediamo l’ora di festeggiare tutti insieme".

"In questi anni abbiamo lavorato per consolidare il ruolo di Olbia come punto di riferimento per i grandi eventi, interpretando le aspettative del pubblico e proponendo appuntamenti all’altezza della crescente attenzione che la nostra città ha saputo conquistare. – afferma l’assessore ai grandi eventi Marco Balata - .La scelta degli artisti nasce da un’attenta analisi dei numeri, delle tendenze musicali e dell’evoluzione del pubblico che, anno dopo anno, sceglie Olbia per vivere la notte di San Silvestro. Abbiamo voluto costruire un Capodanno trasversale, capace di attrarre le nuove generazioni senza rinunciare a coinvolgere un pubblico più adulto".

Irama

La serata si aprirà con il concerto di Irama, tra i protagonisti della musica pop italiana contemporanea e attualmente giudice di X Factor. Cantautore e interprete dalla forte personalità artistica, Irama ha costruito negli anni un percorso musicale in continua evoluzione, attraversando sonorità pop, urban e rock e distinguendosi per una scrittura intensa e una spiccata capacità interpretativa. Nel corso della sua carriera ha collezionato 57 Dischi di Platino e 6 Dischi d’Oro e con brani diventati grandi successi come Nera, Arrogante, Mediterranea, La genesi del tuo colore, Ovunque sarai, Tu no e Lentamente, Irama ha saputo consolidare una presenza costante ai vertici delle classifiche italiane. Nel 2025 ha pubblicato Antologia della vita e della morte, un nuovo capitolo del suo percorso artistico che conferma la sua continua ricerca musicale e narrativa e nel 2026 ha pubblicato il nuovo singolo Cabana. A dicembre 2026 l'artista tornerà inoltre dal vivo con A CHI CI SARÀ SEMPRE - PALASPORT 2026, il nuovo tour, prodotto da Vivo Concerti, che lo porterà nei principali palasport italiani, con appuntamenti a Mantova, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli. Il suo repertorio, capace di alternare ballate emotive e brani dall'energia travolgente, offrirà uno spettacolo di forte impatto musicale ed emotivo, coinvolgendo un pubblico trasversale e accompagnando la città verso il momento culminante dei festeggiamenti.

A mezzanotte, il cielo sopra il golfo si accenderà con lo spettacolo pirotecnico musicale, un momento simbolico e suggestivo che segnerà il passaggio al nuovo anno. Le luci dei fuochi d'artificio, sincronizzate con una colonna sonora evocativa, trasformeranno l'orizzonte marino in un palcoscenico di luce e colore, regalando al pubblico un'esperienza spettacolare.

Anna Pepe

A seguire, il palco del Molo Brin ospiterà Anna, tra le figure di maggiore rilievo della nuova scena rap e urban italiana. Affermatasi grazie a uno stile diretto e riconoscibile, l’artista ha conquistato un ruolo di primo piano nel panorama musicale nazionale, collezionando importanti successi: 48 Dischi di Platino e 11 Dischi d’Oro. Tra i traguardi raggiunti anche i sei Dischi di Platino ottenuti con l’album VERA BADDIE e il Disco di Platino per MILLION DOLLAR BABE, il suo più recente progetto discografico. Da quest’ultimo è tratto anche il nuovo singolo Veleno, in rotazione radiofonica dal 27 novembre. A conferma del grande successo raggiunto, Anna sarà protagonista del MILLION DOLLAR BABE TOUR 2026, la tournée nei palasport, prodotta da Vivo Concerti che, tra novembre e dicembre, farà tappa nelle principali città italiane: Pesaro, Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma. Il suo repertorio, caratterizzato da sonorità trap, rap e urban contemporanee e da una forte capacità di comunicare con le nuove generazioni, darà vita a un concerto dal ritmo intenso e coinvolgente.

La serata proseguirà ancora con lo spettacolo di Vida Loca.