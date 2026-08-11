Incidente stradale questa mattina in via dei Lidi a Olbia, dove una vettura condotta da una donna, per cause ancora da accertare, ha urtato un’auto parcheggiata e si è poi ribaltata, terminando la propria corsa al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. La conducente, rimasta ferita nell’incidente, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale di Olbia per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso e la gestione dell’area dopo l’incidente hanno comportato temporanei rallentamenti alla circolazione stradale. Sul posto anche la Guardia di Finanza.