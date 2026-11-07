Nuovi spazi per le sepolture nel cimitero comunale di Castelsardo. L'Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, ha completato l'affidamento dell'appalto da 92mila euro per la realizzazione di 56 nuovi posti salma, distribuiti in quattro blocchi di loculi.

L'intervento rappresenta il primo di due lotti di un più ampio progetto esecutivo, dal valore complessivo di 312mila euro, che prevede anche il superamento delle barriere architettoniche e ulteriori interventi di miglioramento del camposanto.

Il progetto complessivo è stato approvato nei primi giorni dello scorso settembre, mentre l'affidamento dei lavori relativi al primo lotto si è perfezionato alla fine dello stesso mese. Per la realizzazione dei nuovi loculi sono previsti circa 90 giorni di lavoro.

L'opera risponde a una necessità ormai urgente per il cimitero cittadino dove, secondo quanto riportato dal Comune, si è creata una carenza di spazi disponibili per le sepolture. Proprio per fronteggiare la situazione in attesa del completamento dei lavori, nei giorni scorsi la sindaca Maria Lucia Tirotto ha firmato un'ordinanza per la requisizione temporanea degli spazi privati destinati alle sepolture e attualmente inutilizzati.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 gennaio 2027, termine entro il quale è prevista la conclusione degli interventi. L'ordinanza potrà comunque essere revocata anticipatamente qualora la ditta incaricata riesca a completare i lavori prima della scadenza.

I quattro nuovi blocchi saranno collocati nel piano intermedio del camposanto. Sulla base delle statistiche relative alla mortalità, i 56 posti aggiuntivi dovrebbero garantire al Comune una disponibilità sufficiente per circa un anno.

Un periodo durante il quale l'amministrazione potrà procedere con il già programmato ampliamento del cimitero, inserito nella strategia complessiva per rispondere alle esigenze della comunità e assicurare nuovi spazi per le sepolture.