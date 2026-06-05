Intervento a lieto fine sul fiume Coghinas, nel territorio di Badesi, nella serata di ieri 4 giugno, dove una mucca, finita in acqua e ormai sfinita, non riusciva più a raggiungere autonomamente la terraferma. L'animale è stato tratto in salvo grazie alla professionalità e all'ingegno dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, supportati dalla squadra del Distaccamento di Tempio Pausania, che, in collaborazione con il veterinario, hanno dapprima verificato le condizioni di salute dell'animale, valutandone lo stato di affaticamento e la capacità di sostenere le operazioni di recupero. Accertata la possibilità di procedere in sicurezza, è stata studiata una particolare soluzione utilizzando i palloni di sollevamento normalmente impiegati nelle attività subacquee.

Grazie a questa tecnica, la mucca è stata sostenuta e guidata in sicurezza durante l'attraversamento del corso d'acqua fino alla riva, evitando ulteriori rischi per l'animale e consentendole di raggiungere nuovamente la terraferma.

Una volta completato il recupero, il veterinario ha nuovamente assistito l'animale, confermandone la stabilizzazione. Dopo gli accertamenti del caso, la mucca è stata restituita sana e salva ai legittimi proprietari.

L'operazione si è conclusa con successo grazie alla sinergia tra i sommozzatori e la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania, nonché alla capacità del personale intervenuto di adattare competenze e attrezzature a una situazione particolarmente complessa, garantendo il salvataggio dell'animale e il suo ritorno in sicurezza all'allevatore.