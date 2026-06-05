Un omaggio a una delle più grandi icone della televisione italiana, un viaggio tra memoria, costume, spettacolo e cultura popolare.

Domenica 7 giugno alle ore 18.00, presso il THotel di Cagliari, si terrà la presentazione del libro pubblicato da Morellini Editore “Raffaella Carrà. La ragazza perfetta”, scritto dalla giornalista Rai, Adriana Pannitteri, curatrice e conduttrice di TG2 Storie, la seguitissima rubrica della testata giornalistica della seconda rete della TV di Stato.

L'iniziativa, organizzata nell'ambito delle attività culturali promosse da Isolarte e Spazio Aperto, vedrà l'autrice dialogare con Pamela D'Amico, autrice, cantante e conduttrice di Radio Rai, reduce dal successo del suo nuovo singolo “Aquello”, interpretato assieme a Serena Brancale, una delle nuove cantautrici di punta della musica italiana che l’ha inserito nel suo nuovo disco, e alla star della musica cubana Omara Portuondo, icona dell’album Buena Vista Social Club vincitore di un Grammy e a 95 anni ancora in attività con la sua incredibile voce.

Al termine dell'incontro il pubblico potrà assistere a un momento musicale dedicato alle canzoni più amate di Raffaella Carrà, interpretate dalla stessa Pamela D'Amico.

Un libro che racconta la donna dietro il mito. A distanza di anni dalla sua scomparsa, Raffaella Carrà continua a rappresentare un simbolo di libertà, innovazione e modernità. Nel volume “Raffaella Carrà. La ragazza perfetta” Adriana Pannitteri ricostruisce la vita privata e professionale dell'artista attraverso testimonianze, ricordi, interviste e incontri con le persone che l'hanno conosciuta da vicino. Il libro nasce dal desiderio dell'autrice di andare oltre l'immagine pubblica della showgirl per raccontarne la dimensione più autentica e umana.

Il racconto prende avvio dai ricordi personali della stessa Pannitteri, che da bambina vide per la prima volta in televisione il celebre "Tuca Tuca", per poi svilupparsi attraverso un viaggio tra coloro che hanno condiviso il percorso artistico e umano della Carrà: ballerini, autori, collaboratori, amici, professionisti dello spettacolo e persone che hanno fatto parte della sua quotidianità. Emergono così aneddoti, curiosità e aspetti meno conosciuti di una donna che ha saputo conquistare il pubblico italiano e internazionale con talento, disciplina e straordinaria capacità comunicativa.

Il titolo del libro richiama proprio quella ricerca della perfezione che ha caratterizzato tutta la carriera di Raffaella Carrà: una professionista rigorosa, instancabile, capace di reinventarsi continuamente e di diventare un punto di riferimento per diverse generazioni.

Adriana Pannitteri è una delle firme più autorevoli del giornalismo televisivo italiano. Laureata in Scienze Politiche e in Criminologia, lavora in Rai da molti anni e ha seguito come inviata numerosi casi di cronaca nazionale. Ha condotto i telegiornali Rai e attualmente è impegnata anche nella realizzazione della rubrica "TG2 Storie". Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle redazioni di approfondimento giornalistico e ha collaborato con importanti programmi televisivi.

Accanto all'attività giornalistica ha sviluppato un intenso percorso editoriale dedicato a temi sociali e civili. Tra le sue pubblicazioni figurano saggi e reportage d'inchiesta come "Vite sospese", "La vita senza limiti" scritto con Beppino Englaro, "La pazzia dimenticata" e i romanzi dedicati al tema della violenza di genere "Cronaca di un delitto annunciato" e "La forza delle donne".

Con “Raffaella Carrà. La ragazza perfetta” l'autrice affronta invece un territorio diverso rispetto alle sue opere precedenti, raccontando una figura che ha segnato profondamente la storia della televisione, della musica e del costume italiano. Un ritratto affettuoso ma rigoroso, costruito con lo sguardo della giornalista e la sensibilità della narratrice.

La presentazione cagliaritana offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino la genesi del volume e di approfondire aspetti inediti della personalità di Raffaella Carrà. A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà il tributo musicale finale affidato a Pamela D'Amico, che interpreterà alcuni dei brani più celebri dell'artista romagnola, riportando in scena l'energia, l'eleganza e la forza comunicativa che hanno reso Raffaella Carrà un fenomeno unico nel panorama dello spettacolo internazionale.

Appuntamento domenica 7 giugno alle ore 18.00 presso il THotel di Cagliari. Un incontro dedicato alla memoria di una donna che ha cambiato il linguaggio della televisione italiana e che continua ancora oggi a parlare a generazioni diverse attraverso il suo esempio di libertà, professionalità e passione.

L'ingresso è libero e gratuito.