La Procura di Tempio Pausania ha deciso di sequestrare il ponte da cui è precipitata l'auto che ha causato la morte di Omar Masia, 25 anni di Calangianus, durante la notte tra sabato e domenica scorsi.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Tempio Pausania hanno eseguito il provvedimento su disposizione della pm Sara Martino, che sta indagando sul conducente della Bmw, Enrico Diomedi, 27 anni, per omicidio stradale. Diomedi sarebbe stato trovato positivo all'alcoltest con valori appena superiori al limite di legge, senza tracce di sostanze stupefacenti.

Gli avvocati di Diomedi, Giovanni Azzena e Gerolamo Orecchioni, hanno richiesto un'indagine sulle barriere di sicurezza lungo la strada e sul ponte dove l'auto è precipitata. È ancora da determinare quale ente sia responsabile di quel tratto di strada.