Nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali del Posto Fisso di Caprera, dipendente dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari, hanno scoperto lavori edilizi non autorizzati in località Punta Villa, nel comune di La Maddalena.

Le operazioni hanno rivelato importanti interventi di sbancamento di un versante, realizzazione di una strada sterrata, tombamento di un piccolo corso d’acqua, scavi riempiti con materiale di riporto e la costruzione di un box per auto e di un muro perimetrale in un impluvio, lungo circa 10 metri e alto 7.

L’area, situata all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, è sottoposta a tutela paesaggistica e vincolo idrogeologico. I lavori abusivi avrebbero modificato permanentemente il paesaggio e il regime idrologico, creando gravi rischi per la zona e le abitazioni sottostanti.

A seguito degli accertamenti, i Carabinieri Forestali hanno denunciato un cittadino italiano residente a La Maddalena e hanno sequestrato l’area interessata, estesa per circa 2.000 metri quadrati, e due escavatori utilizzati nei lavori, per un valore stimato di circa 100.000 euro. Il sequestro è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri ricorda che le attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali continuano quotidianamente, con particolare attenzione alla tutela degli ecosistemi, sensibilizzando cittadini e imprese sui corretti comportamenti da adottare a vantaggio dell’ambiente e della comunità.