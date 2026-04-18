Controlli intensificati nell’area portuale di Palau, dove i finanzieri della Tenenza locale hanno arrestato in flagranza un 38enne originario di La Maddalena, trovato in possesso di cocaina. L’operazione si è svolta nell’ambito delle verifiche su mezzi e passeggeri in transito tra la terraferma e l’Isola, rafforzate in vista del fine settimana.

L’attenzione dei militari si è concentrata su due uomini notati nei pressi degli imbarchi: il loro comportamento nervoso e le risposte poco convincenti sulle ragioni del viaggio hanno spinto a ulteriori accertamenti. Decisivo il supporto delle unità cinofile del Gruppo di Olbia: i cani antidroga Dante e Joy hanno segnalato la presenza di sostanze sospette.

A quel punto è scattata la perquisizione personale, che ha portato al ritrovamento, nascosto addosso a uno dei due, di un involucro con circa 25 grammi di cocaina. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un guadagno stimato superiore ai 2mila euro.

Al termine delle attività, estese anche all’abitazione del 38enne, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L’operazione rientra nelle azioni di contrasto ai traffici illeciti coordinate dal Comando Provinciale di Sassari.