Proseguono a Cagliari le celebrazioni per il centenario della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, con il solenne novenario che accompagna i fedeli verso la festa del 24 aprile dedicata alla Patrona Massima della Sardegna. Il santuario rappresenta da sempre una tappa simbolica per tutti i pontefici giunti sull’Isola.

Il novenario, iniziato il 15 aprile e in programma fino al 23, è guidato da vescovi provenienti dalle diverse diocesi sarde e conduce alla giornata centrale del 24 aprile, che ricorda l’incoronazione della statua della Madonna avvenuta nel 1870 per volontà di papa Pio IX. Alle 11 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, insieme ai vescovi dell’Isola, seguita alle 12 dalla supplica a Nostra Signora di Bonaria.

Nel corso della giornata sono in programma ulteriori messe e, alle 21, il concerto dei Gen Rosso. Alla stessa ora si terrà anche “Una luce per Bonaria”, iniziativa che invita i fedeli ad accendere una candela alla finestra come segno di preghiera condivisa.

Le celebrazioni continueranno il 25 aprile con la messa a Sinnai presieduta dall’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi, seguita dal pellegrinaggio verso la Basilica, dalla consacrazione dei bambini e da un’altra funzione nel pomeriggio. Il calendario proseguirà fino al 30 aprile coinvolgendo le foranie della diocesi.