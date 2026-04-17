Nessuna criticità imminente per i collegamenti aerei con la Sardegna, nonostante le tensioni internazionali legate al conflitto in Iran. A rassicurare è l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che evidenzia come, pur in un contesto complesso, il sistema stia reggendo senza particolari contraccolpi.

"Ad oggi non disponiamo di un quadro preciso sulle scorte di carburante effettivamente disponibili presso i fornitori e, in presenza di un evento esogeno come l'attuale conflitto in Iran, è inevitabile che il settore venga messo sotto pressione. Nonostante ciò, al momento il mercato nazionale non sembra aver subito ripercussioni significative e prevediamo che l'operatività possa proseguire regolarmente almeno fino a maggio. Per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna, non si prevedono criticità: la continuità territoriale sarà garantita senza interruzioni".

Nel frattempo, istituzioni e operatori si stanno muovendo per prevenire eventuali difficoltà. "La regione Sardegna e il ministero dei Trasporti si stanno attivando per assicurare il servizio pubblico e favorire i collegamenti. Riteniamo necessario un confronto immediato: serve una cabina di regia che consenta di valutare con chiarezza l'effettiva entità del problema e individuare le misure più adeguate. Solo attraverso un dialogo concreto e trasparente sarà possibile trovare soluzioni condivise e tempestive per affrontare un'emergenza che riguarda la coesione territoriale, la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Aeroitalia è pronta a fare la propria parte, in uno spirito di piena collaborazione, nell'interesse degli utenti e dell'intero sistema del trasporto aereo italiano", ha concluso Intrieri.