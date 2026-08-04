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Incidente stradale all’alba di oggi, martedì 4 agosto 2026, sulla strada statale 125, nei pressi dell’ospedale Mater Olbia. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di strada terminando la propria corsa in un fossato.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente.
L’unica occupante della vettura è stata affidata alle cure del personale del 118 e accompagnata al pronto soccorso di Olbia per gli accertamenti del caso.
Presenti anche i Carabinieri di Olbia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.