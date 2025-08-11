Intorno alle 11:30 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena è intervenuta sulla SS 133, tra Palau e Santa Teresa di Gallura, per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Le operazioni di soccorso sono state lunghe e complesse, soprattutto per liberare uno degli occupanti rimasto incastrato nell’abitacolo. In totale cinque persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto le cure del personale del 118.

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione, con le vetture ferme su entrambi i sensi di marcia. Sul posto presenti anche Carabinieri, Vigili urbani e Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.