Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi all’interno dell’ecocentro in zona Spiritu Santu, a Olbia, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento di Olbia, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero ai cumuli di rifiuti e alle strutture vicine.

L’incendio ha interessato in particolare il parco mezzi dell’area operativa della struttura. A causa delle fiamme sono stati danneggiati due veicoli utilizzati per la gestione del centro: un mezzo snodato di tipo “pinza ragno” e un trattore per rimorchi stradali.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.