Un incendio è divampato nel territorio di Loiri Porto San Paolo, dove per domare le fiamme sono intervenuti due elicotteri: uno decollato dalla base di Limbara e il Super Puma partito da Alà dei Sardi.

Sul posto il personale della Stazione Forestale di Padru, coordinato dal DOS, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, che ha gestito le operazioni sia con i mezzi aerei sia con le squadre impegnate a terra.

Quello di Loiri Porto San Paolo si inserisce in una giornata particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto 2026, cinque roghi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale: le fiamme hanno interessato i territori di Osilo, Siniscola, Serramanna, San Nicolò d’Arcidano e Santa Giusta.