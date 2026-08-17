È morta in ospedale attorno alle 12 di oggi, lunedì 17 agosto 2026, dopo 25 giorni di agonia, Michela Rubiu, la 47enne colpita alla testa da un proiettile sparato dal marito, Alessandro Pintus, 39 anni, lo scorso 23 luglio a Solanas.

L'uomo aveva anche ucciso il fratello Andrea, 42 anni, a Quartu Sant'Elena. Michela, ferita alla nuca mentre si trovava nel bar gestito dalla coppia sulla costa sud-orientale della Sardegna, era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari da quel tragico giorno.

Alessandro Pintus ha confessato di aver sparato sia al fratello che alla moglie e si prevede che l'accusa nei suoi confronti sarà modificata in duplice omicidio volontario. I militari del Ris di Cagliari hanno condotto approfonditi rilievi nella casa di Quartu e nel bar per determinare la sequenza dei colpi e le posizioni di Alessandro Pintus, della moglie e del fratello.

Nel frattempo, i Carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena continuano le indagini sul possibile movente, che al momento rimane ancora incerto.