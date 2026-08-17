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Non si allenta la pressione degli incendi sulla Sardegna. Anche per la giornata di domani, martedì 18 agosto 2026, nella zona di Cagliari il pericolo di incendio sarà alto, con codice arancione e fase operativa regionale di attenzione rinforzata. Lo stabilisce il bollettino di previsione di pericolo incendio numero 110 della Protezione Civile regionale.
La classificazione indica condizioni nelle quali, una volta sviluppatosi un incendio, il rogo può raggiungere dimensioni tali da risultare difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, anche se rinforzate, rendendo eventualmente necessario l'intervento della flotta aerea statale.
Una situazione che trova un riscontro concreto nella giornata odierna, con diversi incendi divampati in contemporanea in varie zone dell’Isola e il sistema antincendio regionale impegnato su più fronti.
Il fronte più impegnativo è stato segnalato nel territorio di Osilo, nel Sassarese, in località Funtana Buddiette.
Un altro rogo ha interessato il territorio di Siniscola, in località Tanca Altara.
Nel Sud Sardegna un incendio è divampato nelle campagne di Serramanna.
Un altro fronte si è aperto a San Nicolò d'Arcidano, nell'Oristanese. Le operazioni sono state coordinate dal DOS della Stazione Forestale di Marrubiu, con il supporto di un elicottero decollato dalla base di Fenosu.
A questi roghi si è aggiunto un nuovo incendio a Santa Giusta, già interessata dalle fiamme nella giornata di ieri, domenica 16 agosto.