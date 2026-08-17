Nessuna tregue del fuoco in Sardegna dove, oltre ai quattro incendi già divampati a Osilo, Siniscola, Serramanna e San Nicolò d’Arcidano, ne è scoppiato uno nel territorio di Santa Giusta, precisamente in località "S'Ungroni de Mandas".

Per limitare l'estensione del fronte, il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto aereo del Superpuma, l'elicottero pesante della flotta regionale decollato dalla base di Fenosu, che sta supportando le squadre a terra.

Il coordinamento delle operazioni di spegnimento è affidato al DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Villaurbana. Sul posto è presente anche il personale del GAUF (Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco) di Oristano.