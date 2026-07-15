Sono diversi gli incendi che oggi, mercoledì 15 luglio 2026, hanno impegnato il Corpo Forestale e le squadre antincendio in varie aree della Sardegna. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dai Direttori delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) delle stazioni forestali competenti, con il supporto dei mezzi aerei regionali e nazionali.

L’intervento più complesso e impegnativo riguarda il territorio di Aglientu, in località Giuncaglia, dove il Corpo Forestale è stato impegnato con diversi mezzi aerei. Alle operazioni hanno preso parte inizialmente un elicottero della base operativa di Limbara, seguito dall’arrivo del velivolo proveniente dalla base di Anela. Successivamente sono intervenuti anche l’elicottero Super Puma della base di Alà dei Sardi e un Canadair. A coordinare le attività di spegnimento è stato il D.O.S. della Stazione Forestale di Luogosanto.

Un altro incendio è divampato nelle campagne del Comune di Galtellì, in località Ponte Pedraruja, dove ha operato un elicottero decollato dalla base di Farcana. Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al D.O.S. della Stazione Forestale di Orosei.

Intervento anche nel territorio di Morgongiori, in località Funtana Franca, dove il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero della base di Fenosu. Sul posto dirige le attività il D.O.S. della Stazione Forestale di Ales.

A Tortolì, in località Nuraghe S’Ortali ’e Su Monte, è stato invece impegnato un elicottero della base operativa di San Cosimo, con il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Tortolì.

Infine, un intervento anche nelle campagne del Comune di Arbus, in località Grutzui, dove opera un elicottero proveniente dalla base di Iglesias. Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Guspini.