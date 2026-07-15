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Massima allerta e massima prudenza. Il pericolo di incendi nel territorio del Cagliaritano resta elevatissimo anche per la giornata di domani, giovedì 16 luglio.
La Protezione Civile regionale, attraverso il consueto bollettino di previsione giornaliero, ha infatti confermato lo stato di preallarme contrassegnato dal codice di colore arancione, una misura che impone l'adozione di comportamenti estremamente cauti da parte di tutta la popolazione per evitare qualsiasi comportamento a rischio.
L’avviso prevede attenzione rinforzata per la fase operativa regionale: le condizioni sono tali che “a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.