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L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un'inchiesta sul contatto tra un Canadair e la benna di un elicottero venerdì 10 luglio, durante le operazioni di spegnimento incendio a Guspini.
"L'elicottero AS332 marche di identificazione OE-XKP riportava il tranciamento della benna agganciata al gancio baricentrico, a seguito di un contatto in volo, per cause che saranno accertate, tra la stessa benna e un Canadair. Incolumi gli occupanti dei due aeromobili coinvolti, che atterravano senza ulteriori conseguenze", si legge nella nota pubblicata sul sito dell'agenzia.