L’Università degli Studi di Cagliari celebra un traguardo significativo nel proprio percorso di internazionalizzazione con le prime lauree magistrali del corso di studio in International Management, il percorso biennale interamente erogato in lingua inglese.

I primi laureati sono Laura Addis, Simone Corrias e Chiara Galizia, che hanno discusso tesi dedicate a temi di grande attualità e rilevanza internazionale.

Laura Addis, relatrice prof. Andrea Melis, ha presentato la tesi "ESG KPIs in CEO Short-Term Incentive Plans: A Comparative Analysis of Italian and German Listed Companies". Simone Corrias, relatore prof. Stefano Usai, ha discusso la tesi "Geoeconomic Fragmentation and Economic Vulnerability in Southern Italy". Chiara Galizia, relatore prof. Dionigi Scano, ha presentato il lavoro "Directors' Duties and Liability in the Zone of Insolvency".

La commissione di laurea è composta dalla prof.ssa Elona Marku, coordinatrice del Corso di Studi, e dai professori Emanuele Castriotta, Andrea Melis, Dionigi Scano e Stefano Usai.

Il corso di laurea magistrale, della durata di due anni e articolato in 120 crediti formativi universitari, offre una preparazione interdisciplinare nei settori del management, dell'economia, del diritto e dell'organizzazione, con una prospettiva fortemente orientata ai contesti internazionali. Tutte le attività didattiche sono svolte in lingua inglese, favorendo un ambiente multiculturale e la preparazione di professionisti in grado di operare nei mercati globali.

La vocazione internazionale del percorso si riflette anche nelle esperienze formative degli studenti: i laureandi hanno svolto periodi di studio e tirocini all'estero, tra cui New York, la Germania e Malta, consolidando competenze accademiche e professionali in contesti internazionali.

Tra gli elementi distintivi del corso figurano i programmi di Double Degree, sviluppati in collaborazione con l'Università di Praga (Repubblica Ceca) e con la Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (Germania). Grazie a questi accordi gli studenti possono conseguire un doppio titolo di studio attraverso un percorso condiviso con gli Atenei partner. In particolare, Laura Addis è la prima laureata del corso ad aver completato il programma di doppio titolo con l'Ateneo tedesco, conseguendo il doppio titolo italo-tedesco.

L'internazionalizzazione rappresenta oggi uno dei principali punti di forza del corso. Quasi due studenti iscritti su tre provengono dall'estero, un dato che testimonia la crescente attrattività dell'offerta formativa dell'Università di Cagliari. Per il prossimo anno accademico si registra inoltre un ulteriore incremento delle candidature, sia da altri Atenei europei sia, soprattutto, dai Paesi extra UE: le richieste provenienti da questi ultimi hanno raggiunto quota circa 500 per i 20 posti disponibili, mentre per gli altri candidati l'accesso al corso è libero.

"Le prime lauree magistrali di International Management rappresentano così un risultato simbolico e concreto del processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, confermando la capacità dell'Università di Cagliari di attrarre talenti da tutto il mondo e di offrire percorsi di formazione competitivi, innovativi e pienamente inseriti nello spazio europeo dell'istruzione superiore" viene sottolineato in una nota.