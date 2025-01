Un altro grave lutto ha colpito la comunità scolastica del liceo “Dettori-De André” di Tempio Pausania. Dopo la recente scomparsa della giovane docente Eleonora Baltolu, la scuola dice addio alla professoressa Rosanna Addis, 72 anni, deceduta tragicamente sabato sera nella sua casa di Aggius.

Insegnante di filosofia e storia fino al 2019, Rosanna Addis è ricordata con profondo affetto da colleghi, studenti e studentesse per la sua capacità di trasformare le lezioni in esperienze di vita, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Il messaggio del liceo “Dettori-De André”

Il liceo ha voluto renderle omaggio con un messaggio che racconta non solo la professionalità della docente, ma anche la passione e l’umanità che hanno caratterizzato il suo insegnamento: “È venuta improvvisamente a mancare la professoressa Rosanna Addis, madre della professoressa Maria Giovanna Peru. In pensione dal 2019, la professoressa Addis ha insegnato filosofia e storia per tanti anni al Linguistico, formando generazioni di studentesse e studenti che, grazie anche ai suoi preziosi insegnamenti, hanno preso direzioni diverse nella vita, tutti però conservando il gusto e il bel ricordo di discipline che la loro Prof sapeva come far amare”.

Il suo amore per la filosofia si rifletteva nella predilezione per autori come Socrate, Pascal e soprattutto Hannah Arendt, di cui fu una delle prime a introdurre lo studio nei programmi del liceo. L’attenzione per l’antropologia culturale e il legame tra filosofia e scienze sociali arricchivano le sue lezioni, rendendole uniche e affascinanti.

Rosanna Addis non era solo un’insegnante, ma anche un punto di riferimento per progetti scolastici significativi. Tra questi, il laboratorio su Fabrizio De André e il Premio di Filosofia dedicato ad Andrea Bianco, dove collaborava con filosofi di spicco a livello nazionale.

Una perdita per tutta la comunità scolastica

Rosanna Addis era molto più di una docente: era un’educatrice capace di far innamorare della filosofia, di accendere curiosità e di trasmettere valori fondamentali come il pluralismo democratico, che tanto apprezzava nella teoria di Arendt.

I funerali si terranno oggi, 21 gennaio, nel piccolo centro della Gallura.