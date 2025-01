Un altro grave lutto ha colpito la comunità scolastica del liceo “Dettori-De André” di Tempio Pausania. Una insegnante in pensione, Rosanna Addis, è morta sabato sera dopo essere caduta dalle scale della sua casa, ad Aggius.

La donna, 72 anni, per tanti anni aveva insegnato filosofia e storia nell’istituto superiore tempiese. La sua scomparsa arriva a distanza di pochi giorni di quella della giovane docente Eleonora Baltolu.

Secondo una prima ricostruzione, la 72enne è scivolata mentre era intenta a fare le scale di casa, probabilmente durante da un black out avvenuto ad Aggius. Per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di soccorrerla. I funerali si terranno domani, 21 gennaio, nel piccolo centro della Gallura.