Tragico epilogo nella vicenda di Achille Boero, l’uomo di 78 anni che risultava scomparso dalla giornata di sabato. I carabinieri hanno trovato il corpo senza vita in una scarpata, nelle campagne tra Iglesias e Gonnesa.

L'uomo è morto per cause naturali, forse un infarto. Boero aveva alcuni problemi di salute. I familiari avevano lanciato l'allarme sui social poche ore dopo la scomparsa e avevano presentato denuncia ai carabinieri. Oggi pomeriggio è arrivata al 112 una telefonata che segnalava la presenza di un uomo a terra vicino a un'auto nelle campagne di Iglesias, in località Sa Macchina Beccia.

Sul posto insieme ai carabinieri è arrivata un'ambulanza del 118. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno informato i familiari che sono arrivati a Iglesias per il riconoscimento.

78 anni, Achille Boero era molto conosciuto per essere stato presidente di Federcaccia e consigliere regionale tra le fila di Alleanza Nazionale.