Un video straziante per documentare l’incendio che ha distrutto il chiosco del Solaria Beach Club, sulla spiaggia di Gonnesa, sabato notte, e la disperazione della proprietaria, Elena Deriu.

È stata lei stessa a pubblicarlo sulla pagina social della propria attività. Si vede il chiosco divorato dalle fiamme ma soprattutto si sentono le urla di disperazione della donna. Da chiarire le cause ma la donna sembra non avere dubbi sull’origine dolosa.

IL VIDEO

“Voglio che queste urla vi rimbombino dentro quando pagherete, in qualunque modo il destino vi farà pagare voglio che non dimentichiate mai quelle urla” ha scritto l’imprenditrice in un post pubblicato oggi. “L'unica ricchezza che la vita mi ha riservato era questa, quella che veramente contava per me, la mia intera creazione, l'intera fatica e il sacrificio, l'unica cosa che mi ha fatto credere di valere finalmente qualcosa. Conosco una per una quelle travi cadute davanti ai miei occhi, conosco esattamente la misura di ogni vite che le ha sorrette, sapevo esattamente quando era il momento di rinfrescare le pareti perchè le toccavo, le ascoltavo”.

“Ho amato quel posto dimenticato da tutti, gli ho dato utilità e quella luce che nessuno ha osato dargli andando contro tutti e tutto e me ne sono presa cura – ha scritto ancora – Chi mi conosce lo sa, non mi serviva altro nella vita se non sapere di essere riuscita a realizzare questo...il mio sogno! Le ascolto in continuazione quelle urla perchè so che pian piano faranno sempre meno male fino a non sentirle più perchè IO MI RIALZERÒ, ne sono sicura! E a voi non rimarrà altro che la cenere addosso, la vostra!!!...Perchè non siete degni di quella del Solaria. Che le mie urla vi accompagnino tutta la vita!” ha aggiunto la donna.