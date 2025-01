Gesto eroico di un carabiniere della centrale operativa di Sassari, che oggi ha salvato una giovane dal suicidio. Il militare ha visto la ragazza scavalcare la ringhiera del ponte di Rosello, a Sassari, ha fatto uno scatto e l'ha afferrata prima che si lanciasse nel vuoto.

Il militare, vice brigadiere Andrea Torru, era fuori servizio e quando ha visto la donna oltrepassare la ringhiera di quello che a Sassari è noto come "il ponte dei suicidi", non ci ha pensato un attimo. Dopo averla salvata e riportata al sicuro, l'ha tranquillizzata e ha chiamato i soccorsi. Un'equipe del 118 si è presa cura della donna e l'ha accompagnata al Pronto soccorso del Santissima Annunziata.

"Un gesto davvero straordinario quello del vice brigadiere Torru Andrea, che dimostra non solo il coraggio, ma anche l'umanità e la dedizione al servizio che caratterizzano i carabinieri. La prontezza con cui ha agito per salvare la vita di una donna in un momento di estrema disperazione è un chiaro esempio di come il senso del dovere possa andare oltre il semplice adempimento delle proprie mansioni. La reazione tempestiva e la capacità di mantenere la calma di fronte a una situazione così critica non solo hanno evitato una tragedia, ma hanno anche messo in luce il profondo impegno dei militari nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità", sottolineano il segretario generale per la Sardegna dell'Unione sindacale italiana (Usic) Salvatore Floris e il segretario provinciale Massimo Deriu.