Visita istituzionale, questa mattina, alla Compagnia dei Carabinieri di Tempio Pausania. Il Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, generale di Brigata Francesco Rizzo, ha incontrato militari e ufficiali per testimoniare la vicinanza del Comando regionale e ringraziare il personale per l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza e della legalità nel territorio.

Ad accoglierlo nella sede del Comando Compagnia sono stati il capitano Marco D’Antonia e il luogotenente C.S. Massimo Palma, insieme ai comandanti delle Stazioni e delle articolazioni dipendenti. Nel corso dell’incontro il generale ha espresso apprezzamento per l’attività svolta, sottolineando come l’Arma rappresenti un presidio fondamentale di rassicurazione sociale. Ogni Carabiniere, ha rimarcato, deve essere un punto di riferimento per la comunità affidata, distinguendosi per professionalità, equilibrio e spirito di servizio.

La visita è stata anche l’occasione per una cerimonia di consegna dei nuovi gradi ad alcuni ufficiali in servizio nelle province di Sassari e Nuoro, promossi per merito e per l’impegno dimostrato. Alla presenza del comandante provinciale di Sassari, colonnello Antonio Maione, del comandante della Compagnia di Ottana, capitano Carmelo Rosario Di Paola, e di una rappresentanza del personale della Compagnia di Tempio, il generale Rizzo ha appuntato simbolicamente i gradi ai capitani Loris Coppola, Niccolò Oresta e Luca Basile e ai tenenti Cesare Sciocchetti, Ettore Luca Magliocca e Marco Piccinelli.

La mattinata si è conclusa con la firma del memoriale del servizio e un momento conviviale. A margine della visita, il Comandante della Legione ha incontrato anche il vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, la presidente facente funzione del Tribunale, Caterina Interlandi, e il procuratore della Repubblica, Gregorio Capasso, in un breve saluto istituzionale.