È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Padova un 17enne investito nella notte tra ieri e oggi a Campo San Martino.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il ragazzo stava camminando sul marciapiede insieme ad alcuni amici quando è stato travolto da un’auto condotta da un 22enne residente a San Giorgio delle Pertiche. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione dopo aver investito il minorenne.

Immediati i soccorsi e il trasferimento d’urgenza in ospedale, dove il giovane si trova ora in prognosi riservata.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Cittadella, impegnati a chiarire le cause che hanno portato al grave incidente.