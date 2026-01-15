Gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto hanno accertato i Carabinieri in un cantiere edile attivo nel territorio di Golfo Aranci, dove sono emerse situazioni di serio pericolo per l’incolumità dei lavoratori. Al termine dei controlli, l’attività imprenditoriale è stata sospesa e il responsabile della ditta denunciato all’Autorità giudiziaria.

L’operazione è stata condotta dai militari del Reparto territoriale di Olbia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Sassari, nell’ambito delle verifiche mirate al rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri. Il controllo risale allo scorso 13 gennaio 2026.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità, in particolare la mancanza di adeguate protezioni contro il rischio di caduta dall’alto, una delle principali cause di incidenti gravi e mortali nei cantieri edili.

Alla luce delle violazioni accertate, il rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori è stato denunciato in stato di libertà, mentre sono state comminate sanzioni amministrative di rilevante entità. Contestualmente è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.