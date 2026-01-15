Un impatto violentissimo che ha fatto temere il peggio, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 19.30, ad Alghero, in via Del Corallo, all’incrocio con via Deledda e via Barracu.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio e un’Alfa Romeo si sono scontrate all’incrocio. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del sinistro potrebbe esserci il mancato rispetto di un segnale di stop da parte di uno dei due veicoli. L’urto è stato particolarmente violento: la Clio è stata scaraventata a circa 35 metri dal punto dell’impatto, finendo la corsa più avanti sulla carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Le ambulanze del 118 hanno trasportato tutti i feriti al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Alghero. Nonostante la dinamica impressionante, le persone coinvolte hanno riportato ferite giudicate di lieve entità.

A bordo dell’Alfa Romeo viaggiavano tre persone: il conducente, un 27enne residente ad Alghero, e due passeggeri di 16 e 21 anni, entrambi algheresi. Sulla Renault Clio si trovavano invece un 23enne e una ragazza di 21 anni, entrambi residenti a Porto Torres.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.