Prosegue senza sosta il fenomeno degli sbarchi lungo le coste meridionali della Sardegna. Nelle ultime ore sono 34 i migranti arrivati sull’isola dopo la traversata dal Nord Africa.

Il primo approdo è avvenuto in mattinata a Teulada, dove 18 persone sono state individuate dalle forze dell’ordine mentre cercavano di allontanarsi dalla zona costiera. Nel pomeriggio un secondo sbarco è stato registrato a Sant’Antioco: 16 i migranti giunti a terra, tra cui due donne.

Tutti sono stati successivamente condotti al Centro di prima accoglienza di Monastir, nel territorio di Cagliari, per le procedure di identificazione e assistenza.