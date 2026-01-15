Grave incidente nella serata di ieri sulla Strada Provinciale 5, nel territorio di San Sperate. Intorno alle 20 due auto si sono scontrate violentemente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari, con una squadra di pronto intervento della centrale operativa. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre uno dei conducenti rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: l’uomo, in gravi condizioni, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche le forze dell'ordine impegnate negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.