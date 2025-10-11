Dopo il successo in Coppa del Mondo, Ginevra Taddeucci è tornata protagonista anche nella tappa conclusiva del circuito mondiale di nuoto di fondo a Golfo Aranci, in Gallura. L’azzurra ha gareggiato nella staffetta mista 4x1500 metri insieme a Linda Caponi, Marcello Guidi e Dario Verani, chiudendo la gara al secondo posto, battuti dalla Francia per appena due decimi. Terza piazza per l’Ungheria.

“Peccato perdere per due decimi - ha commentato Verani, superato nel finale dal francese Logaine Fontaine -. Alla fine c'è stata incertezza sulla traiettoria ma quando arrivi spalla a spalla è sempre una lotteria. Arrivare secondo brucia ma comunque è stata una buona prova di tutti. Siamo sempre stimolati in questa gara perché in quattro la gioia è condivisa e dà sempre belle sensazioni”.

Nonostante il secondo posto, la prestazione dell’Italia conferma il talento e la competitività del team azzurro, che continua a regalare emozioni nelle gare di fondo internazionali e a mostrare un ottimo affiatamento tra i suoi componenti.