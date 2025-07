"Mio padre per fortuna sta bene, ha una grande tempra". Sono parole colme di ottimismo quelle che Fabrizio Giugiaro, figlio di Giorgetto, ha riferito all'ANSA, in merito al grave incidente che ha coinvolto il noto designer e imprenditore 86enne durante il pomeriggio di oggi, venerdì 25 luglio, ad Arzachena, mentre si trovava alla guida del proprio suv.

"È in osservazione, ha contusioni varie, ma tra un paio di giorni lascerà l'ospedale. Lo riportiamo a Torino",- ha detto ancora Fabrizio -. È stato un brutto incidente, ma senza conseguenze gravi. È scocciato perché ad agosto non potrà usare la sua moto e perché dovrà portare il busto per due mesi", ha concluso il figlio di Giorgetto Giugiaro.

L'INCIDENTE

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13:00, ad Arzachena nella frazione di Abbiadori. Per cause ancora da accertare, un mezzo 4x4 si è ribaltato e ha fatto un volo dai tornanti finendo rovinosamente a valle sulla carreggiata sottostante.

Ferito il conducente e unico occupante del mezzo, Giorgetto Giugiaro, che è stato soccorso dai medici del 118 giunti sul posto e trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo dell'elisoccorso. Le sue condizioni, in un primo momento apparse gravi, non destano preoccupazione nonostante abbia riportato diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Arzachena per i rilievi e la gestione del traffico.

CHI È GIORGETTO GIUGIARO

Il celebre designer e imprenditore italiano, Giugiaro, noto per aver creato icone automobilistiche come la Volkswagen Golf e la DeLorean DMC-12, è stato coinvolto in un incidente stradale vicino alla sua residenza a La Celvia, in Sardegna. Il designer, che compirà 87 anni il prossimo 7 agosto, viaggiava da solo a bordo di un SUV Land Rover quando è uscito di strada nei tornanti di Abbiadori. Nonostante sia stato trasportato in ospedale con diversi traumi, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni tra i medici intervenuti. Giugiaro, un'icona del design automobilistico con un lungo elenco di modelli di auto all'attivo, tra cui la Lotus Esprit S1 presente nel film di James Bond "La spia che mi amava", è una figura ben nota nella regione della Gallura, essendo stato tra i primi consorziati della Costa Smeralda. I vigili del fuoco di Arzachena hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona dell'incidente e il veicolo del designer, rimasto immobilizzato sulla carreggiata. Gli agenti della Polizia Locale di Arzachena stanno indagando sulle cause dell'incidente per comprendere meglio l'accaduto.