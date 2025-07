Un vero e proprio pomeriggio infernale, con diversi incendi spinti dal forte vento di maestrale che si prevede aumenterà di intensità fino a domenica, quello di oggi, venerdì 25 luglio, in Sardegna.

Il fuoco ha colpito duramente Villacidro, minacciando e danneggiando diverse abitazioni. Le fiamme hanno preso piede nella zona di Santa Maria e si sono rapidamente propagate, avvolgendo tutto lungo il loro cammino. A scopo precauzionale, una casa è stata evacuata mentre altre abitazioni sono state danneggiate dal fuoco.

"C'è una colonna di fumo molto densa - conferma all'Ansa Marco Erbì, assessore comunale all'Ambiente - avviamo evacuato una abitazione portando in salvo una famiglia. IL fuoco non è stato ancora spento ci sono in azione diversi mezzi aerei".

Le squadre a terra composte da vigili del fuoco, Protezione civile e volontari sono supportate da due Canadair nazionali, quattro elicotteri regionali, due dell'Aeronautica e un Superpuma. Un incendio lungo la strada ha danneggiato aziende agricole e agrumeti, con le fiamme che si stanno spostando verso Vallermosa spinte dal vento.

A Serramanna, le fiamme minacciano abitazioni e la ferrovia, con un elicottero regionale che sta intervenendo. Il fuoco ha colpito i binari, causando sospensioni dei servizi e l'attivazione di bus sostitutivi. Due mezzi aerei regionali sono impegnati a San Sperate per un altro incendio vicino alle abitazioni. A Monastir e Villasor, i vigili del fuoco hanno evitato che un deposito di bombole fosse coinvolto.

Infine, un altro incendio è scoppiato a Uta, nel Cagliaritano. Le squadre a terra sono già al lavoro e l'arrivo di un mezzo aereo è atteso per supportare le operazioni in corso.

IL SINDACO DI SERRAMANNA: "AL PRIMO POSTO LA VITA E NON LE COSE"

"Attenzione, non state in strada, non sprecate acqua. Occupatevi gli uni degli altri, mettete al primo posto le vite e non le cose. Se siete in pericolo andate via di casa. Se persone di vostra conoscenza possono essere in pericolo in zona ovest ditele di andarsene". È l'appello lanciato sui social da Gabriele Littera, sindaco di Serramanna. Il paese attualmente è assediato da un gigantesco rogo e il fumo ha invaso le strade.

A seguito dell'incendio che si è sviluppato in prossimità delle abitazioni e della linea ferroviaria, i servizi ferroviari sono stati temporaneamente interrotti e sono stati messi in funzione autobus sostitutivi. Sul posto operano squadre di vigili del fuoco, personale della protezione civile e volontari, supportati da un elicottero della flotta regionale.