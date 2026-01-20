Il miglioramento delle condizioni meteo in Gallura e il passaggio dell’allerta da rossa ad arancione, con rischio moderato, consentiranno la ripresa dei collegamenti marittimi. Le navi in partenza questa sera dallo scalo di Olbia Isola Bianca verso Civitavecchia e ritorno potranno partire regolarmente, seppure con qualche ritardo rispetto agli orari previsti. Riprenderanno anche le corse tra Porto Torres e Genova.

Restano sospese, invece, le corse diurne Olbia-Livorno e Livorno-Olbia della mattina. Il mare rimane agitato nelle Bocche di Bonifacio, con conseguente sospensione dei collegamenti: la partenza delle 15.30 da Bonifacio per Santa Teresa Gallura e quella delle 19 da Santa Teresa verso la Corsica sono annullate.

Sul fronte dei voli, non si registrano ritardi o cancellazioni all’aeroporto di Olbia, che continua a operare regolarmente. L’evoluzione meteo, pur migliorata, resta monitorata per garantire la sicurezza dei collegamenti e dei passeggeri.