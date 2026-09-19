Intorno alle 23:30 di questa notte i Vigili del Fuoco di Tempio sono intervenuti in via Sebastiano Satta per un incendio che ha interessato un'abitazione.

Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, hanno coinvolto l'ingresso dell'edificio. L'intervento della squadra ha permesso di contenere il rogo e impedire che si propagasse al resto dello stabile.

Il proprietario dell'abitazione è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Tempio per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.