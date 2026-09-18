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Ci sono anche due giocatori del Cagliari tra i 34 convocati di Roberto Mancini, i primi dopo il suo ritorno come commissario tecnico dell’Italia, per gli impegni nella Nations League: il centrocampista Alessandro Romano, al suo debutto assoluto in Nazionale maggiore, e l'attaccante Daniel Maldini.
La convocazione di Romano rappresenta una delle novità più intriganti varate da Mancini. Il centrocampista rossoblù, fresco di cambio di nazionalità sportiva, rientra nella pattuglia dei nove debuttanti assoluti selezionati per aprire il nuovo ciclo. Al suo fianco ritrova spazio Daniel Maldini, che può contare già sei presenze con l’Italia, l’ultima datata 8 settembre 2025.
Tra i convocati figura anche l’attaccante Sebastiano Esposito che, dopo il braccio di ferro con il Cagliari, è passato in prestito al Sassuolo.
Per l'Italia si profila un vero tour de force: quattro sfide racchiuse in appena 11 giorni. Gli Azzurri apriranno le danze venerdì 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio, per poi volare a Bursa lunedì 28 settembre contro la Turchia. Il cammino proseguirà venerdì 2 ottobre allo Stade de France contro la Francia a Saint-Denis, prima di chiudere il mini-ciclo lunedì 5 ottobre a Bologna nel match di ritorno con i turchi.
Questo l’elenco completo dei 34 convocati dal ct Mancini.
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).