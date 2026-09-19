Intorno alle 17:40 di ieri la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri è intervenuta in località Bittiridu per soccorrere un anziano caduto all'interno di un vecchio pozzo in disuso.

Il pozzo, profondo circa quattro metri, ha richiesto l'impiego di tecniche di soccorso avanzato per consentire il recupero dell'uomo. A supporto della squadra di Ozieri sono intervenuti gli specialisti SAF della centrale di Sassari e gli elisoccorritori, arrivati sul posto a bordo dell'elicottero Drago 144.

Presenti anche i carabinieri e due ambulanze del 118. Una volta recuperato, l'anziano è stato affidato ai sanitari, che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Ozieri.