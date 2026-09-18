Gravissimo incidente nel pomeriggio lungo la Statale 198, nel tratto che collega Ilbono a Tortolì, in Ogliastra. Un uomo di 81 anni, Antonio Incollu di Baunei, è ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, in condizioni gravissime, dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto mentre era alla guida della sua Fiat Panda.

Per cause in fase di accertamento la Panda si è scontrata con una Volkswagen Golf che procedeva in senso contrario. Il conducente della Golf ha riportato ferite lievi, ed è stato accompagnato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Lanusei.

L'81enne è stato invece trasportato con l'elisoccorso al Brotzu in codice rosso, incosciente, ed è stato ricoverato in Rianimazione.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Lanusei che hanno svolto i rilievi.