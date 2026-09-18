Si è conclusa con un lieto fine nel primo pomeriggio la disavventura di due pensionati disorientatisi lungo il sentiero Italia 800 nel complesso montuoso dei Sette Fratelli, nella Sardegna sud-orientale.

Una volta ricevuta la richiesta di soccorso, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha avviato il protocollo di ricerca e soccorso, mobilitando la squadra operativa di terra, il personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il Reparto Volo di Alghero.

Giunto sul luogo delle operazioni, l'equipaggio dell'elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco di Alghero ha individuato i due dispersi. Effettuato il recupero a bordo, il personale li ha trasportati presso una piazzola idonea, dove sono stati affidati ai sanitari del 118 per gli accertamenti medici di rito.

Alle operazioni di ricerca sul campo hanno preso parte anche i tecnici del Soccorso Alpino.