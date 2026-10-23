Un giovane di 27 anni residente a Olbia è stato arrestato dalla Guardia di finanza dopo aver ritirato un pacco proveniente dalla Spagna contenente due chili di hashish. La spedizione era stata individuata nell'ambito di un'attività investigativa sui flussi postali in arrivo dall'estero e risultava intestata a un nominativo di fantasia.

I finanzieri del Gruppo di Olbia sono intervenuti quando il giovane ha ritirato l'involucro attraverso il servizio di fermo posta. Le risposte ritenute evasive hanno spinto i militari ad approfondire i controlli e ad aprire il pacco, nel quale sono stati trovati 20 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, confezionati sottovuoto.

La successiva perquisizione nell'abitazione del 27enne ha portato al sequestro di altri 5,5 grammi di marijuana e 12 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e sostanza da taglio.

Secondo le stime, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare circa 25mila euro una volta immesso sul mercato, per un totale di oltre 2mila dosi.

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione della Procura di Tempio Pausania. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.