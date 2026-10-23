Piogge diffuse e temperature massime in calo di 2-3 gradi: è il quadro previsto per oggi e domani, a causa del passaggio di una nuova perturbazione atlantica. Il peggioramento interesserà meno il Meridione, dove sono attese ampie schiarite.

«Colpa di una nuova perturbazione atlantica - afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it - ma da domenica il tempo migliora».

La giornata di domenica segnerà infatti una progressiva stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, anche se non mancheranno precipitazioni residue sulle regioni meridionali. Le temperature massime si manterranno tra i 15 e i 19 gradi, con valori localmente più elevati al Sud.

Per l'inizio della prossima settimana le previsioni indicano un ulteriore miglioramento, grazie all'espansione dell'anticiclone su gran parte della Penisola. Il tempo sarà prevalentemente stabile e le temperature massime sono destinate a salire di 3-4 gradi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 24 ottobre 2026 - fonte Arpas

Cielo prevalentemente velato con aumento della copertura nuvolosa in serata.

Temperature in aumento nei valori minimi, in diminuzione nei valori massimi, specialmente sul settore nord-orientale.

Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle coste e sui crinali. Rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura, sul golfo di Orosei e sui crinali orientali. Attenuazione della ventilazione in serata.

Mari: molto mossi, mossi sulla costa orientale; agitati sul settore settentrionale nelle ore centrali della giornata.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 25 ottobre 2026 - fonte Arpas

Cielo prevalentemente nuvoloso e non si escludono isolati piovaschi.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati in prevalenza dai quadranti occidentali, localmente forti sulle coste occidentali. Attenuazione in serata.

Mari: molto mossi, mossi sul settore orientale.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso; per martedì si prevede invece una riduzione della copertura nuvolosa. Le temperature tenderanno ad un moderato aumento lunedì, mentre per martedì si prevedono minime in moderata diminuzione e massime stazionarie. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da Nord-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità martedì. I mari da mossi a molto mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.