Un uomo di 40 anni è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Locale di Sassari durante un servizio di controllo nel centro storico. L'intervento è avvenuto la scorsa notte nel quartiere di San Donato, dove gli agenti hanno notato il quarantenne, già noto per precedenti specifici, decidendo di sottoporlo a verifiche.

Alla vista degli operatori, l'uomo ha tentato di fuggire per le strade del quartiere, dando origine a un inseguimento a piedi. Raggiunto e bloccato, ha opposto resistenza prima di essere immobilizzato. Durante la perquisizione sono state trovate 8 dosi di eroina e 19 di cocaina, alcune nascoste nella bocca e altre in un borsello legato alla gamba sotto i jeans.

Gli accertamenti estesi all'abitazione hanno portato al ritrovamento di materiale per il confezionamento degli stupefacenti e di 6.500 euro in contanti, suddivisi in banconote. Il denaro e gli altri elementi sono stati sequestrati per ulteriori approfondimenti investigativi.

Nel corso delle verifiche è emerso anche un allaccio abusivo alla rete elettrica per sottrarre energia.

Al termine delle operazioni, il quarantenne è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e furto di energia elettrica.