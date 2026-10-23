Le immagini degli esami radiologici contenute nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Sardegna sono ora accessibili online anche ai medici e agli operatori sanitari coinvolti nei percorsi di cura. L'estensione del servizio, annunciata il 23 ottobre, completa il piano di integrazione degli impianti di radiologia delle strutture pubbliche regionali, con le sole eccezioni del Brotzu e dell'Asl Ogliastra, che saranno abilitate a breve.

Il progetto è stato realizzato da ARES Sardegna, Regione e Sardegna IT nell'ambito degli interventi finanziati dal Pnrr. La possibilità di consultare direttamente le immagini diagnostiche punta a rendere più rapidi i tempi di diagnosi e presa in carico dei pazienti, favorendo la continuità assistenziale e riducendo il ricorso ai tradizionali supporti fisici, come CD e DVD.

I professionisti autorizzati possono accedere alla documentazione attraverso il software di cartella clinica ospedaliera oppure dal portale operatori medir.sardegnasalute.it.

La consultazione è subordinata al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali: è necessario che il paziente abbia dato il consenso all'accesso al FSE e che il referto o l'esame non sia stato oscurato su sua richiesta.

L'integrazione ha coinvolto le Asl di Sassari, Gallura, Nuoro, Oristano, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente e Cagliari, oltre alle aziende ospedaliere universitarie di Sassari e Cagliari. Il servizio per i cittadini era già stato attivato in precedenza.