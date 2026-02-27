Durante i recenti servizi di sorveglianza del territorio, i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania due giovani per due episodi distinti.



Nella notte del 26 febbraio, durante un'ispezione nel centro abitato, è stato denunciato un 22enne residente sull'isola perché, durante una perquisizione personale in via Principe Amedeo, è stato trovato in possesso di un coltello "pattadese" lungo 17 cm, con una lama di 8 cm, nascosto in un marsupio. L'arma è stata confiscata.



In un altro controllo eseguito il 20 febbraio, nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di droga, è stato denunciato un 20enne residente a La Maddalena, trovato con 50 grammi di hashish durante perquisizioni personali e domiciliari. Anche questa sostanza è stata sequestrata.



Questi controlli fanno parte delle attività pianificate dalla Stazione Carabinieri di La Maddalena per mantenere una costante vigilanza sul territorio e prevenire atti di illegalità.