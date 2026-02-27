Il Comune di Quartu Sant'Elena ha pianificato importanti interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi pedonali e dei servizi pubblici urbani. Con un investimento totale di 12 milioni di euro in cinque anni, di cui 4,5 milioni nell'ultimo lotto, si punta non solo alla riqualificazione delle strade ma anche alla realizzazione di marciapiedi accessibili.Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'abbattimento delle barriere architettoniche è stato recentemente approvato, evidenziando la necessità di intervenire su infrastrutture obsolete o deteriorate presenti nel territorio comunale. Questo piano prevede la realizzazione di rampe, scivoli, connessioni tra marciapiedi e strade, percorsi tattili per ipovedenti e altre opere che renderanno più agevole e sicuro il transito pedonale.L'Assessorato ai Lavori Pubblici ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro dalla Regione per implementare queste misure, focalizzandosi sul potenziamento dei percorsi pedonali strategici, dei punti di ingresso alle istituzioni pubbliche, dei poli intermodali e ricreativi e delle aree di sosta riservate. Inoltre, sono previsti interventi per installare percorsi tattili dedicati alle persone con disabilità visive o ipovedenti e per rimuovere le barriere architettoniche lungo tutto il percorso, garantendo così un ambiente urbano inclusivo per tutti.

"Con questo progetto intendiamo abbattere le barriere architettoniche dei percorsi pedonali più trafficati, che non si limitano agli impedimenti fisici per la persona su sedia a rotelle, ma sono fonte di disagio per qualsiasi individuo con capacità motoria, sensoriale o cognitiva ridotta, sia in forma permanente che temporanea - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti -. Il principio fondamentale dell'intervento è garantire la continuità del piano orizzontale nei percorsi pedonali, per consentire all'utente di passare da una situazione spaziale all'altra in piena autonomia, indipendentemente dalla propria condizione fisica. E per assicurare un'efficace e univoca comunicazione informativa gli interventi fisici saranno integrati con accorgimenti sensoriali".