Il prossimo venerdì 22 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle 16:00, sarà attivo il divieto di accesso per tutti i veicoli sulla strada provinciale 38 nei Comuni di Sant'Antonio di Gallura - Telti.

Questa restrizione è dovuta alla necessità di condurre il collaudo statico del ponte situato presso Rio Piatu, ai km 1 + 10 e 1 + 200, oltre che sull'intera SP 38. La disposizione è stata emanata dal settore viabilità e trasporti della Provincia della Gallura Nord Est Sardegna.

Tuttavia, le modifiche temporanee al traffico, gestite attraverso apposita segnaletica stradale e personale sul posto, non dovrebbero arrecare significativi disagi agli automobilisti né compromettere la sicurezza stradale.

Sarà infatti disponibile un'alternativa valida per il transito dei veicoli, che passa per la strada statale 127 - Strada provinciale 136 Olbia, Telti Calangianus Luras, nonché dalla Strada statale 427 e Strada statale 125 Sant'Antonio di Gallura, Arzachena, Olbia.