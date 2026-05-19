Una tragedia ha scosso questa mattina il comune di Bollengo, nel Canavese, dove una bambina di due anni è morta a seguito delle ferite riportate in un incidente domestico ancora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata investita per una tragica fatalità dall’auto guidata dal padre durante una manovra nel cortile di casa. In quel momento, la bambina sarebbe improvvisamente uscita dall’abitazione, venendo travolta dal veicolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma le gravi lesioni riportate non le hanno lasciato scampo nonostante i tentativi dei sanitari. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni dettaglio della tragedia.

“Non ci sono parole per una tragedia che colpisce l’intero comune”, ha dichiarato il sindaco di Bollengo Luigi Ricca, che ha aggiunto: “Il dolore della famiglia è il dolore di tutta la nostra comunità, siamo solidali e vicini anche se purtroppo le parole non servono a nulla”.